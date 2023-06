Schopfheim „Wärmewende ist wie küssen“

Klimaneutral im Jahr 2040

Die Nahwärmeversorgung werde kommunale Gebäude betreffen, aber auch Privaten offen stehen. Schopfheim solle bis 2040 klimaneutral sein. Zur Info der Bürger über gesetzliche Vorgaben und Förderungen diene die Info-Kampagne, die am Donnerstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr in der Stadthalle beginnt und am 12. Oktober endet.

Schmitz deutete außerdem an, dass es ab Herbst parallel ein Beratungsangebot für gewerbliche Betriebe in Schopfheim geben wird mit dem Ziel, insbesondere die anfallende Abwärme zu nutzen. Für die begleitende Energieagentur Südwest bezog sich Geschäftsführer Jan Münster auf den Heizungstausch – Stichwort Wärmepumpe. Die Info-Kampagne sei nötig, „weil in den Medien viel Blödsinn kolportiert“ werde, so Münster wörtlich.