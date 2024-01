Schopfheim: Wanderer engagieren sich auf für Umweltschutz

Werner Müller, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, erklärte, dass der Verein etwas moderner werden will. „Moderne Öffentlichkeitsarbeit geht in den Bereich Marketing“, so Müller. So ist der Verein schon in sozialen Medien vertreten. Auch soll es Veranstaltungen wie „meditatives Wandern“, „After-Work“- oder literarische Wanderungen sowie Touren mit dem Bürgermeister geben.