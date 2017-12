Schopfheim Warnung vor finanzieller Schieflage

Sorgenvolle Töne beherrschten die Hauptversammlung des Fördervereins der Johann-Peter-Schule. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Rita Sprich ging Schriftführer Dieter Weiß-Fabrizio auf die grundlegende Situation der Fördervereine in Baden-Württemberg ein.

Von Heiner Fabry

Schopfheim . Trotz eines Zuwachses an Schülern von 25 Prozent konnten nur zwölf Prozent neue Lehrer eingestellt werden. Für die Fördervereine bedeute dies einen stetigen Zuwachs an Aufgaben, wobei der finanzielle Rahmen immer mehr enger werde.

Inklusion in Gefahr

Eine Gefahr sieht Dieter-Weiß Fabrizio unter diesen Voraussetzungen für das Gelingen der Inklusion sowie für den Ausbau von immer differenzierter werdenden Unterrichtsmethoden, zum Beispiel in der Berufsvorbereitung.

Mehr Förderung nötig

Der Förderverein sei gefordert, die Schule in ihren Bemühen der Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten an die Schüler durch das Erschließen zusätzlicher finanzieller Mittel zu unterstützen. Das gelte besonders für die so genannten „Ergänzenden Angebote“, die Finanzierung/Restfinanzierung von Projekten und Aktivitäten der Johann-Peter-Schule.

Im Geschäftsjahr 2016/17 förderte der Verein die Klassenfahrt der Klasse acht zur Gedenkstätte Struthof, ein Naturprojekt im Rahmen einer Klassenfahrt nach Neuenweg, das therapeutische Malen, einen Bauernhofbesuch bei Familie Jost in Maulburg sowie weitere Angebote.

Jubiläum

In einem gesonderten Teil seines Berichts ging der Schriftführer auf das 25-jährige Bestehen des Fördervereins ein, bei dem man Ziele und Aktivitäten des Vereins einem größeren Teil der Bevölkerung anschaulich machen konnte.

Steigende Ausgaben

Zur finanziellen Situation des Vereins führte Weiß-Fabrizio aus, dass die Einnahmen in den vergangenen Jahren stark gesunken, die Ausgaben aber beständig gestiegen sind. Dank der Übernahme des Papiersammelcontainers von den Naturfreunden konnte der Verein allerdings eine erfreuliche Steigerung der Einnahmen verzeichnen.

Kassenbericht

Kassiererin Anne Kwoka stellte in Vertretung von Gaby Eckenstein einen ausgeglichenen Kassenbericht vor. Kassenprüfer Roland Wohlfahrt sprach die hohen Ausgaben und die zu niedrigen Einnahmen erneut an. Der Förderverein müsse sehr überlegt wirtschaften, um nicht in eine finanzielle Schieflage zu geraten, erklärte er.

Wahlen

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder die Vorsitzende Rita Sprich ebenso im Amt wie ihren Stellvertreter Ingolf Rüdlin. Angela Lenz rückt als Beisitzerin neu ins Vorstandsteam auf.

Schulleiterin Stefanie Jagasia dankte dem Förderverein für die geleistete Arbeit und betonte die Wichtigkeit der Unterstützung zur Bildungsarbeit an der Schule. Ohne die finanzielle Hilfe wären viele Angebote und Maßnahmen unmöglich.