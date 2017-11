Schopfheim Warnwesten für die Abc-Schützen

Mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Knapp 70 gelbe Warnwesten verteilte MSC-Vorsitzender Karlheinz Renner im Auftrag des ADAC an die Erstklässler der Max-Metzger-Schule. Die Kleinen wussten denn auch genau, wofür die Westen sind: „Wenn wir am Morgen in die Schule gehen ist es dunkel – so werden wir besser gesehen“. Unser Bild zeigt die Erstklässler mit ihren Lehrerinnen, Rektorin Eva Skrypnik, Karlheinz Renner und Ralf Schulz als Vertreter der Stadt. Foto: Werner Müller