Schopfheim: Wasserläufer erneut am Start

Dabei sein ist alles

Die meisten der etwa 500 Teilnehmern aber klinken sich einfach für eine, zwei oder drei Etappen in den vorbeiziehenden Wasserlauf-Strom ein – jeder wie er kann. Was in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen so oft zitiert wird, trifft in diesem Fall zu hundert Prozent zu: Dabei sein ist alles. „Es handelt sich nicht um einen Wettbewerb“, betonen die Organisatoren in diesem Sinne auch in diesem Jahr in ihrer Vorab-Info. Gelaufen wird in der Gruppe mit einem Tempo von 6:30 Minuten je Kilometer – „das ist mit etwas Training für jeden machbar“.

Schon viele Anmeldungen

Wie auch in den vergangenen Jahren gebe es schon wieder zahlreiche Anmeldungen. Nach dem Jubiläumslauf liegen jetzt bereits mehr Anmeldungen vor als im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt, freut sich das Orga-Team.