Schopfheim Wechsel auf der Kommandobrücke

Impfpflicht „kein großes Thema

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und der Erweiterung des Evangelischen Sozialwerks übernahm Schmidt im Juli 2016 zur Entlastung von Geschäftsführer Martin Mybes den Teilbereich der Einrichtungsleitung. Er kümmerte sich vor allem um das operative Tagesgeschäft im Pflegeheim.

„Eine kompetente und hoch motivierte Nachfolgerin steht schon bereit“, erklärt Mybes. Vorstand und Geschäftsführung hätten sie nach intensiven Gesprächen zu ihren neuen Aufgabe berufen. Sie tritt ihren Dienst am 2. Mai an.

„Kein großes Thema“ ist im GRH nach Angaben von Martin Mybes indes die einrichtungsbezogene Impflicht für Pflegekräfte. „Wir sind in punkto Impfquote fast bei 100 Prozent“, so der Geschäftsführer. Nur in wenigen Einzelfällen habe es „begründete Sorgen“ hinsichtlich einer Corona-Schutzimpfung gegeben, betont Mybes und fügt hinzu, das GRH habe sich an der bundesweiten Initiative der Pflegeeinrichtungen gegen die Impflicht aus diesem Grund auch nicht beteiligt.

Das Georg-Reinhardt-Haus müsse sich hinsichtlich der Personalsituation grundsätzlich keine Sorgen machen, das gelte auch mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impflicht. Mybes stellte sie grundsätzlich denn auch nicht in Frage: „Wir haben eine Verantwortung für unsere Bewohner“, betont er.

Verantwortung empfinden Evangelisches Sozialwerk, Georg-Reinhardt-Haus und Curare gGmbH auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine – sie rufen zu Spenden für Kinder in Not auf (siehe Artikel oben links).