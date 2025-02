Fasnacht in Schopfheim: Wegen Sicherheit: Umzug womöglich kürzer

Buchstäblich über Nacht erfuhr die Narrenzunft bereits große Solidarität und konnte etliche Unterstützungsangebote entgegennehmen, berichtet Pfeiffer am Freitagmorgen: Landwirte wollen Traktoren mitsamt Anhängern zur Verfügung stellen, Bau- und Fuhrunternehmen ihre Transporter, ein Busunternehmen Busse und der Werkhof seine Reinigungsmaschine. „Die Sparversion des Umzugs haben wird damit gesichert“, so Pfeiffer; nun gelte es abzuwarten, was sich übers Wochenende weiter ergibt.

Betonblöcke keine Option

Weitere Herausforderungen allerdings: Zu den Fahrzeugen braucht es auch Fahrer mit der entsprechender -erlaubnis, die während des Umzugs bei den Fahrzeugen bleiben und sie im Zweifel wegfahren können. Schließlich müssen im Notfall die Rettungswege freigemacht werden. Betonblöcke oder andere feste Hindernisse zur Blockade von Zufahrten kommen daher nicht in Frage.

Gesamtpolitisches Problem

Namens der Stadt signalisiert Bürgermeister Harscher den Narren bei der Suche nach Lösungen vollste Unterstützung. Sicher: Offiziell verantwortlich für die Sicherheit ist die Narrenzunft als Veranstalter – die Stadt lasse diese aber natürlich nicht im Regen stehen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass die Fasnacht stattfinden kann wie gewohnt und wie geplant“, betont der Bürgermeister. Die Unterstützung durch die Stadt sei da selbstverständlich – schließlich seien die aktuellen Sicherheitsbedenken „kein Problem der Narrenzunft, sondern ein gesamtpolitisches Problem.“

Anderes weniger betroffen

Von den aktuellen Sicherheitsüberlegungen betroffen ist vor allem der Sonntagsumzug. Die anderen Veranstaltungen in Schopfheim: Der Nachtumzug durch die Altstadt, Hemdglunki oder Kinderumzug in Schopfheim und Fahrnau seien von der Strecke her deutlich kleiner und vom Verlauf her auf deutlich weniger gefährdeten Routen, sodass hier weniger großformatige Lösungen nötig sind, die denn auch bereits aufgegleist sind. Grundsätzlich gelte es ohnehin, die Kirche im Dorf zu lassen und sich Freude und Unbeschwertheit nicht nehmen zu lassen: „Ich freue mich auf die Kampagne““, hinterlegt Bürgermeister Harscher nachdrücklich.

Und nach der Fasnacht?

Abschließend verweist Claßen darauf, dass die Sicherheitsbedenken durchaus auch weitere Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage oder Sommersound betreffen könnten; damit allerdings werde man sich nach der Fasnacht beschäftigen.