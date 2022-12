Schopfheim Weihnachtseinkauf in Schopfheim Teil 2

Den Kunden für Treue danken

Das Lichterfest am vorigen Freitag sorgte trotz Energiesparmaßnahmen in Sachen Beleuchtung für einen tollen Start in die Adventszeit, sagt Janine Vögtlin aus dem Gewerbevereins-Vorstandsteam. Der große Zuspruch und die heitere Stimmung in bekanntermaßen schwierigen Zeiten mache Mut, sagt die junge Geschäftsfrau. Mut, den eingeschlagenen Weg der Aktionen zur Kundenbindung und zum Dankeschön an die Kunden für deren Treue zum lokalen Handel und Gewerbe fortzusetzen. „Mit den Weihnachtsaktionen und vor allem der Weihnachtsverlosung wollen wir den Kunden Danke sagen, gleichzeitig aber auch für zusätzliche Anziehungskraft des Einkaufs in Schopfheim sorgen“, sagt Janine Vögtlin. Und natürlich will man auf die Leistungsfähigkeit, insbesondere auf ein breit gefächertes Angebot und fachlich fundierte Beratung sowie Service aufmerksam machen. Damit habe man in den Corona-Jahren der Tendenz hin zum Online-Einkauf einigermaßen trotzen können, weiß man im Gewerbevereins-Vorstand. In diesen Tagen des schon dritten Krisen-Winters sei angesichts von Unsicherheit in Sachen Energiepreisen und Inflation eine gewisse Kaufzurückhaltung zu spüren.Viele Menschen überlegten derzeit ganz genau, wofür sie ihr Geld ausgeben, berichtet Janine Vögtlin.