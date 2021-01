Schopfheim Weiterbetrieb stand in Frage

„Das ist ein guter Tag für uns alle“, hieß es am 30. Dezember, als im Mühlehof als erste Senioreneinrichtung im Landkreis Lörrach Bewohner gegen das Coronavirus geimpft wurden. Zwar hatte Geschäftsführer Wolfram Uhl im Vorfeld bestätigt, dass es in der Senioreneinrichtung zu Ansteckungen gekommen ist. Genaue Zahlen nannte er nicht. Die wurden erst am Wochenende bekannt.

Insgesamt 14 Bewohner starben seit Anfang Dezember in den Einrichtungen in Steinen und Schopfheim an Sars-CoV-2. Darüber hinaus haben sich insgesamt 45 der gut 200 Bewohner mit dem Virus infiziert. Betroffene Mitarbeiter sind da nicht mitgezählt.