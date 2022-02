Schopfheim Weltweit die größte Maschine ihrer Art

Konstruiert wurde die weltweit größte Maschine ihrer Art am Stammsitz in Schopfheim, dem Forschungs- und Entwicklungsstandort der Laempe Mössner Sinto GmbH. Produziert wurde sie anschließend in Magdeburg.

„Für uns ist die LHL200-1700 ein Meilenstein, denn wir zeigen damit, dass wir auch beim Sondermaschinenbau der perfekte Partner für Gießereien sind. Dieses Großprojekt wurde in hervorragender Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen an unseren drei Standorten Meitzendorf, Schopfheim und Mannheim realisiert“, so Rudolf Wintgens, Geschäftsführer von Laempe Mössner Sinto.

Laempe beschäftigt rund 240 Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Meitzendorf, etwa 90 Mitarbeiter in Schopfheim und elf in Mannheim. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Kernschießmaschinen in der Gießereiindustrie und deckt alle Bereiche der modernen Kernfertigung ab.