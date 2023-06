Schopfheim Weniger Schüler am THG

Ebenso scheiterte die Entlastung durch Errichtung eines zweiten Schopfheimer Gymnasiums am Veto von Kultusministerium sowie Regierungspräsidium, und nicht zuletzt sprach sich der Gemeinderat dagegen aus. Sänger erläutert, dass für eine zusätzliche Schule die Schülerzahlen wiederum als zu gering angesehen werden. Auch eine Erweiterung des jetzigen Gymnasiums macht laut Sänger keinen Sinn, da sich eine so große Schule „kaum noch lenken lässt“.

Mittelfristige Besserung

Vor diesem Hintergrund ist man froh, dass sich jetzt trotzdem eine Besserung abzeichnet. Sänger hofft, dass sich nun die angespannte Raumsituation in der Schule „mittelfristig“ entspannt und die aufgestellten Container wieder entfernt werden können. Allerdings kann dies noch einige Zeit dauern: „So schnell geht das nicht.“ Schließlich sind die ehemaligen fünften Stufen der vergangenen Jahre mit zu vielen Klassen noch immer in der Schule.

G9-Modell als Auslöser

Nachhaltig würde sich das Problem der vielen Anmeldungen am THG aber wahrscheinlich nur auf andere Weise lösen lassen: Sänger erklärt, dass ein Grund für die gestiegen Schülerzahlen der vergangenen Jahre sei, dass das THG das einzige Gymnasium im Umkreis ist, das G9 anbietet – also das Abitur in neun, statt in acht Jahren. Gerade erst hat das Kultusministerium dem Antrag zugestimmt, das G9-Modell am THG bis 2028 zu verlängern.

„Wir haben die Hoffnung, dass die Landesregierung noch ein Umdenken hat“, sagt Sänger. Wenn Baden-Württemberg wie andere Bundesländer, flächendeckend zu G9 zurückkehrt, würden die Anmeldezahlen am THG wahrscheinlich zurückgehen – und sich dadurch die problematische Raumsituation endgültig bessern.

Anmeldungen am THG

Woher kommen die Fünftklässler des kommenden Schuljahrs?

Wie Marcus Krispin, Pressesprecher bei der Stadt, mitteilt, stammen die neuangemeldeten Schüler zu rund 46 % aus Schopfheim (mit Ortsteilen), 12 % aus Steinen (mit Ortsteilen), 15 % aus Wehr (mit Ortsteilen), 12 % aus Maulburg, und zu 4 % aus Schwörstadt (mit Ortsteilen). Jeweils 2 % kommen aus Hausen, Hasel, und Zell. Fünf % der Anmeldungen stammen aus sonstigen Gemeinden.