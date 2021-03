Schopfheim Weniger Tote und Schwerverletzte

Fehler beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren führten am häufigsten zu Unfällen (120), überhöhte Geschwindigkeit und Vorfahrtsverletzungen folgen dicht dahinter (103 beziehungsweise 97 Mal). Alkohol und Drogen am Steuer (19 Fälle) sowie zu geringer Abstand (13) (oder riskantes Überholen (18) war hingegen wesentlich seltener im Spiel.

Am gefährlichsten im Straßenverkehr lebten auch im vergangenen Jahr die Motorradfahrer. Sie waren in 73 Unfälle verwickelt. Am häufigsten verunglückten die Biker auf der Strecke zwischen Schopfheim und Gersbach sowie innerhalb des Stadtgebiets.

Mit gehörigem Abstand folgen in der Rangliste die Radler. Bemerkenswert dabei: In elf der insgesamt 44 Fälle waren E-Biker betroffen. „Deren Anteil hat sich signifikant erhöht“, erklärt Revierleiter Ralf Ühlin, das spiegele auch den allgemeinen Trend zum elektrisch unterstützen Velo wider. In sieben Fällen hätten die E-Biker den Unfall auch selbst verursacht. Um die Hälfte reduzierte sich hingegen die Zahl der Fußgänger, die von Unfällen betroffen waren.

Das Alter macht bei den Unfallbeteiligten indes keinen großen Unterschied: Die Polizei nahm in 112 Fällen Senioren über 65 Jahre ins Protokoll auf, junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahre waren 96 Mal involviert.

Alte Bekannte tauchen bei den so genannte Unfallschwerpunkten auf. Spitzenreiter mit großem Abstand ist dabei die B 317-Einmündung Schopfheim-Mitte mit der speziellen Einfädelspur für Linksabbieger – hier schepperte es 13 Mal. Auf Platz zwei (zehn Fälle) folgt die Auffahrt Maulburg-West, ebenfalls mit einer Linksabbieger-Einfädelspur. An dritter Stelle rangiert mit fünf Unfällen die Abzweigung von der B 317 in Richtung B 518.

203 Mal musste die Polizei wegen Unfallflucht ermitteln, in 75 Fällen konnte sie die Verursacher ausfindig machen, das entspricht einer Quote von 37 Prozent.

Ein Menge Knöllchen gab es für die Ordnungshüter auf den Straßen zu verteilen. 370 Verkehrsteilnehmer kassierten eine Strafe, weil sie nicht angeschnallt waren, 198, weil sie zu stark aufs Gaspedal traten, und 174, weil sie während der Fahrt mit dem Handy herumhantierten.