Schopfheim Wenn die Verwandten auf Besen reiten

„Geliebte Hexe“, das etwas in die Jahre gekommene und verfilmte Broadway-Boulevardstück aus den 1960er-Jahren von John van Druten, ist sicher die bezauberndste Komödie, seit es Komödien im Schopfheimer Theaterabonnement gibt. Was doch ein klein wenig Magie aus Menschen machen kann.

Verrückte Komödie

Es ist Weihnachten in New York, und der Baum hängt voll mit Lametta. Gillian, leicht gelangweilt, wünscht sich am Weihnachtsabend einen Mann, der anders ist, einen wie Shep. Doch sie ist ein schlimmes Mädchen, das auch Gewitter machen kann, und zusammen mit ihrer etwas tüdeligen Tante Queenie, die sich in verschlossene Wohnungen beamt und fremde Briefe liest, ist sie kein Alltagsmensch. Die Tante und Gillians Bruder Nick reiten natürlich auch auf Besen.