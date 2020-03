Schopfheim Wettkampfstarke Spieler

Auch in diesem Jahr werden beide Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Markus Langer und Marc Brunkhorst nahmen am Wiesental-Cup in Todtnau teil und schafften es bis zum Halbfinale.

Neben dem erfolgreichen Jugendtraining fand auch wieder ein Damen-Training unter der Leitung von Astrid Theilacker und Marc Stefan Brüx statt.

Jugend

Höchst lobenswert war die erfolgreiche Jugendarbeit mit 51Trainierenden unter der Leitung der Jugendwartin Jutta Albat, wobei die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2013 am stärksten vertreten waren.

An den drei angebotenen Sommer-Camps beteiligten sich rund 60 Jugendliche. Zum Ende der Sommerferien ist wiederum ein Sommer-Camp geplant. Im Jugendbereich hat sich die Kooperation mit den Nachbarvereinen Schopfheim, Maulburg, Langenau und auch mit Kandern als erfolgreich bewährt. An den Medenspielen konnten sieben verschiedene Mannschaften teilnehmen. Unter der Führung des TC Wiechs gingen wieder acht Jugendmannschaften ins Rennen. Von Schopfheim, Maulburg, Langenau, Schönau, Hausen und Wiechs meldeten sich weitere vier Mannschaften an. Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Wiechs erbrachte zwei Tennisbegeisterte.

Finanzen

Thomas Focks hatte als Kassenwart gute Arbeit geleistet, was die Kassenprüfung durch Hildegard Buchty und Ulrich Winkel bestätigte. Die Vermietung des Vereinsheims hat sich bewährt, die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze wurde fremdvergeben.

Der TC Wiechs hat in den letzten Wochen eine Ballmaschine einschließlich Trainingsbällen, einen Defibrillator und neue Bestuhlung angeschafft.

Wahlen

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands leitete Ortsvorsteher Ino Hodapp die Wahlen. Für weitere zwei Jahre wurden bestätigt der Vorsitzende Dirk Sütterlin, Kassenwart Thomas Focks, Sportwart Götz Wiese, Jugendwartin Jutta Alba und , die Besitzer Clemens Theilacker und Markus Vollmer. Für die ausscheidende Kassenprüferin Hildegard Buchty wurde Reinhold Pfuhl gewählt.

Felix Hennies bedankte sich bei der langjährigen Kassenwartin Hildegard Buchty, bei Erwin Trefzer für die Pflege der Plätze, beim Ehrenmitglied und „aktiven Vereinsältesten“ Willi Gorges und bei Jutta Albat und Petra Winkel für ihre Arbeit. Im neuen Jahr wird hinter dem Vereinsheim eine Blumenwiese angelegt, wozu natürlich auch Freiwillige willkommen sind.