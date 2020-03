Schopfheim Wichtig für den medizinischen Notfall

Um die Versorgung in Deutschland sicherzustellen, hat die Bundesregierung kurzfristig mehrere Aufträge für Beatmungsgeräte bei verschiedenen Herstellern platziert – und hier kommen die Leiterplatten von Würth Elektronik Circuit Board Technology (CBT) ins Spiel – unter anderem auch solche aus Schopfheim.

Würth Elektronik CBT produziert die Leiterplatten für die Herstellung von Intensivbeatmungsgeräten und mobilen Beatmungsgeräten. „Dank unserer drei Produktionsstandorte in Deutschland können wir die Hersteller der Beatmungsgeräte kurzfristig mit Leiterplatten in den unterschiedlichsten technologischen Ausführungen beliefern“, erklärt Thomas Beck, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. „Wir sind in der Lage Aufträge kurzfristig anzunehmen, einzusteuern, reibungslos zu produzieren und zuverlässig zu liefern. Somit leistet Würth Elektronik CBT als einer der führenden Leiterplattenhersteller in Europa einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung der Lieferkette in diesem medizinischen Notfall“, so Beck weiter.