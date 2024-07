Schopfheim: Wie Betriebe beim Klimaschutz vorangehen

Technisches Umrüsten hilft beim Energiesparen

MEGU-Geschäftsführer Michael Obermeier stellte die Maßnahmen vor, die er in den letzten Jahren in seiner Firma umsetzen konnte. Der Austausch der alten Kompressoranlage gegen eine neue sorgte beispielsweise dafür, dass der jährliche Stromverbrauch um die Hälfte reduziert werden konnte. Die Umrüstung bei der Beleuchtung – LED-Lampen mit insgesamt 1272 Watt ersetzen Natriumdampflampen und Halogenlampen mit 5116 Watt – führte sogar zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs um 80 Prozent. „Um den Produktionsstandort Deutschland aufrecht erhalten zu können, brauchen wir wettbewerbsfähige Energiepreise, die es uns ermöglichen, Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Obermeier.

Weitgehender Verzicht auf fossile Energieträger

Bernhard Paul junior stellte den Neubau des letzten traditionellen Handwerksbäckers in Lörrach vor. Das fünfgeschossige Gebäude neben dem Bestandsbau in der Palmstraße wurde im KfW-55-Standard errichtet. Im Keller steht die Kälteverbundanlage, deren Abwärme in die Heizzentrale des Neubaus eingespeist wird. Durch den Austausch der Kältetechnik konnte der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden, wie die Neubau-Architekten Jansen und Zickenheiner in ihrem Bericht zum Bauvorhaben feststellen.