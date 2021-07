Schopfheim „Wie steht’s mit kurzfristigen Maßnahmen?“

Der Abgeordnete begrüßt es, dass die Freiburger Behörde „inzwischen auf vielen verschiedenen Ebenen an dieser Herausforderung“ arbeitet, weist indes darauf hin, dass es in vielen Gemeinden durch Bürgerinitiativen und Stadträte Vorstöße gebe, „um auch kurzfristig für direkte Probleme bezüglich der Verkehrssicherheit und der -lärmbelästigung vor Ort Lösungsansätze zu finden“.

Wie berichtet, wird in Enkenstein Tempo 30 gefordert, bis der Flüsterbelag verbaut ist. Das Regierungspräsidium lehnt dies aber nach Auskunft von Bürgermeister Harscher ab.

„Bestehen aus Ihrer Sicht über die in der Resolution genannten Lösungsansätze auch weitere kurz- bis mittelfristig umsetzbare Maßnahmen, welche zu einer Entlastung der Bevölkerung in puncto Sicherheit und Lärm in den genannten Bereichen führen könnten?“, will Josha Frey von Regierungspräsidentin Schäfer wissen.

Auch in einem Schreiben an das Landratsamt Lörrach begehrt Frey Auskunft. Er begrüße den Beitritt zur Motorradlärm-Initiative, verweise aber nochmals auf die Probleme an den Ortsdurchfahrten an den beiden Kreisstraßen K 6352 und K 6339.

„Inwieweit konnte der Vorschlag für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Kreisstraßen K 6352 und K 6339 im Bereich der Ortsdurchfahrten Kürnberg – Gersbach und Raitbach – Schweigmatt umgesetzt werden?“, will Frey wissen.

„Was sind Gründe für eine Nichtumsetzung?“

„Falls bisher noch nicht umgesetzt, welches sind die Gründe hierfür und welchen Bearbeitungsstand haben die Maßnahmen?“

Zudem erkundigt sich der Grünen-Landtagsabgeordnete, ob aus Sicht des Landratsamts über die in der Resolution genannten Lösungsansätze hinaus weitere kurz- und mittelfristige Maßnahmen, mit denen die Verkehrsbelastung in puncto Sicherheit und Lärm in den genannten Bereichen reduziert werden könnte, bestehen.

Frey fragt in dem Schreiben an Landrätin Dammann ebenfalls nach der Umsetzung von Vorschlägen für die L 139 in den beiden Ortsdurchfahrten von Langenau und Enkenstein.