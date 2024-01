Schopfheim-Wiechs: Bereit für die Buurefasnacht

Geheimnis um den Fasnachtsprinzen

An diesem Abend wird traditionell das große Geheimnis um den Buure-Prinzen gelüftet. Dieser wurde bereits beim bunten Abend Anfang November „getauft“, damals noch in Gestalt einer symbolischen Puppe. Zwischenzeitlich sollte er sich zum stattlichen Narrenprinzen ausgewachsen haben, der seinem Narrenvolk am Glunkiabend sein wahres Gesicht zeigt: Die Glunkischar folgt dem Musikverein zunächst quasi blindlings und uwissend zum Haus des neuen Prinzen, um ihn dort abzuholen.

Zurück am Dorfbrunnen, stellt er sich und die Mission seiner kurzen Regentschaft vor. Ab 20.30 Uhr ist beim Hemdglunkiball in der Halle Feiern mit DJ Kill X angesagt. Weiter geht es am Freitag, 16. Februar, mit dem Preismaskenball in der Halle. Dieser beginnt um 20.11 Uhr. Das Motto lautet Schwarzwald – die originellsten Kostüme werden prämiert.