Schopfheim-Wiechs: Den Verkehr im Dorf etwas ausbremsen

Ortsvorsteher Wiese ergänzte die im Verkehrskonzept genannten Vorschläge um eigene Ideen: Dringend nötig wären in seinen Augen Zebrastreifen an der Kreuzung Dinkelberg-/Kapellenstraße und an der Dinkelberstraße beim Gasthaus Krone. Analog zu den geplanten Hinweisen auf Radfahrer fände Wiese Fußgängerpiktogramme an der Dinkelbergstraße sinnvoll, um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen. Weitere Vorschläge: ein Parkverbot gegenüber dem Friedhof in der Kapellenstraße und „Mitfahrbänkle“ an der Bushaltestelle Dinkelberg/Rebacker/Dreistern.

Wichtig war den Ortschaftsräten, dass sie bei der weiteren Konkretisierung des Konzepts eingebunden werden.