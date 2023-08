Schopfheim-Wiechs Den Wald hautnah erleben

Ein gutes Gespür der Kleinen war zudem für die Punktevergabe bei der Baumhöhen-Schätzung mit einem „Förster-Dreieck“ gefragt.

Rehbock-Horn

Als stolzer Sieger wird am Ende der Waldolympiade der zwölfjährige Mattes-Ben mit einem Rehbock-Horn ausgezeichnet –ein „Überbleibsel vom Jagen“ ist, wie Niefenthaler erklärt.

Der begeisterte Sieger erzählt, dass es bei der Auswertung des Wettkampfs ziemlich eng zuging: Gerade einmal zwei Gramm Unterschied beim Holzscheiben-Schätzen haben zwischen ihm und dem Zweitplatzierten gelegen.

Foto: Manuel Hunn

Seifenkisten

Sägen stand bei der Waldwoche öfter auf dem Programm, erläutert Niefenthaler. So haben die Kinder in den vergangenen Tagen auch zwei Seifenkisten hergestellt und dafür selbst die Bäume gefällt. Zwei Jungs kann man gerade dabei beobachten, wie sie eine der Seifenkisten stolz über den Waldweg ziehen. Wie es mit den Fahrzeugen weitergeht, muss noch entschieden werden, erklärt der Förster; wahrscheinlich gehen sie als Spende an einen Kindergarten. Und auch jetzt, am Ende der Waldwoche, ist lautes Sägen zu vernehmen: Nacheinander darf sich jedes Kind ein Vesperbrett für zu Hause von einem Baumstamm abtrennen.

Foto: Manuel Hunn

Wie Niefenthaler schildert, haben sich in diesem Jahr 17 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren bei der Waldwoche angemeldet; Platz wäre für 20 Kinder gewesen. Der Förster erläutert, dass die Forstverwaltung die Waldwoche mit ähnlichem Programm jedes Jahr anbietet – und sie in der Regel ausgebucht ist.

Keine Jugendlichen mehr

Ein Grund für die freien Plätze könne sein, dass die Veranstaltung in der Vergangenheit auch für Jugendliche bis zu 16 Jahren offen war – dies aber aufgrund des relativ hohen Altersunterschied der Teilnehmer „zu Spannungen geführt“ habe. Die Gruppenzusammensetzung in diesem Jahr hingegen „funktioniert super“ und alle sind mit Spaß bei der Sache, so Niefenthaler. Neben dem Forstrevierleiter sind zwei Förster in Ausbildung mit von der Partie, um die Kinder zu betreuen. „Auch uns macht’s Spaß“, sagt Niefenthaler abschließend. Die Bildungsarbeit mit Kindern sei willkommene Abwechslung zum Alltag, an dem man für gewöhnlich „nur von Bäumen umgeben ist“.