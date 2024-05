Längere Zeit sah es so aus, als könnte es nichts werden mit dem Fest zum 150. Geburtstag des Hohe Flum Turms: Das Landratsamt verweigerte die Genehmigung unter Verweis auf den Naturschutz: Der Turm liegt im FFH-Gebiet, ist umgeben von wertvollen Mähwiesen und als Naturdenkmal deklarierten Lindenbäumen. Das Verbot war im Ort auf großes Unverständnis gestoßen; auch im Schopfheimer Rathaus bemühte man sich, ein Komplett-Verbot des Sommerfests abzuwenden. Tatsächlich hat das Landratsamt zwischenzeitlich grünes Licht gegeben – unter Auflagen. Im Ortschaftsrat wurde nun besprochen, wie das Fest unter den nun geltenden Rahmenbedingungen aussehen kann. Das Fest findet demnach rund um den Turm statt, die beiden Festzelte werden in Richtung des Berghotels aufgebaut. Die Magerwiesen in der Umgebung des Turms werden gemäß den Bedingungen der Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebietsverordnung abgesperrt. Das Fest beginnt um 13 Uhr – und soll entgegen den ursprünglichen Plänen schon um 21 Uhr enden. Danach bleibt eine Stunde Zeit um abzubauen. Elektronische Musik darf nicht gespielt werden; das aber bedeutet nicht, dass das Fest komplett sang- und klanglos verläuft: Der Musikverein Wiechs spielt auf.