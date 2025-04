Schopfheim-Wiechs: Hof Dinkelberg stellt Zukunfts-Ideen vor

Wenn aus dem Tagesordnungspunkt vier einer Sitzung plötzlich der erste wird, dann gibt es etwas Besonderes. So war es in der Wiechser Ortschaftsratssitzung am Mittwoch: Ortsvorsteher Götz Wiese stellte die Information zur geplanten Umsiedlung des Hofs Dinkelberg an den Anfang der Veranstaltung. Geschäftsführer Markus Hurter vom Hof Dinkelberg ließ die Tätigkeit der ehemaligen Abteilung des Markus-Pflüger-Heimes im geschichtlichen Kontext aufleben, bevor er auf die aktuellen Pläne einging.