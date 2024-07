Schopfheim-Wiechs: Ino Hodapp übergibt den Staffelstab

„Ich lebe seit 28 Jahren in diesem wunderschönen Dorf, das eine hohe Lebensqualität bietet. Ich will seine Stärken erhalten und die Infrastruktur und das soziale Miteinander verbessern“, sagte Wiese in seiner Antrittsrede. Als Ziele nannte er eine bessere Anbindung an den ÖPNV, eine „rasch verfügbare Feuerwehr“ und die Förderung der Vereine. Am schön hergerichteten Festplatz beim Hohe-Flum-Fest habe man gesehen, dass die Vereine gut miteinander harmonieren. Wiese versprach Transparenz in der Amtsführung und regelmäßige Bürgerversammlungen, um sicherzustellen, dass die Anliegen der Bürger bei der Ortsverwaltung Gehör finden. „Wiechs soll eine Gemeinde bleiben, in der alle Generationen gut leben und man Freunden erzählt, dass man hier gerne wohnt“, betonte er. „Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren das Dorf zu gestalten.“