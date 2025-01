Schopfheim/Wiechs: Neues Gesicht für Silberrankstraße

Schrittgeschwindigkeit

Ein Gehweg muss laut aktueller Richtlinien in der Regel eine Breite von mindestens zweieinhalb Meter haben. Nun soll ein verkehrsberuhigter Bereich im Abschnitt zwischen Lindenweg und Kapellenstraße eingerichtet werden. In diesem, auch „Spielstraße“ genannt, gilt Schrittgeschwindigkeit und eine erhöhte Sorgfaltspflicht für Autofahrer; alle Verkehrsteilnehmer sind dort gleichberechtigt unterwegs. Parken darf man nur in gekennzeichneten Flächen.

„Auch die Einrichtung einer Einbahnstraße macht Sinn, um den Hol- und Bringverkehr für die Schule zu ordnen“, sagte Brouwer. Die Einbahnregelung beginne erst nach der Mündung der Katzenlohstraße, so der Fachgruppenleiter weiter. Er schlägt vor, sie aufwärts einzurichten. Ein verkehrsberuhigter Bereich kann laut Brouwer nur dort eingerichtet werden, wo keine Gehwege möglich sind und in der „Spitzenstunde“ maximal 400 Fahrzeuge verkehren. Eine Verkehrsberuhigung kann durch bauliche Maßnahmen wie Schwellen und Teilaufpflasterungen realisiert werden.