Schopfheim-Wiechs: Trauer um die gute Seele der „Krone“

Von Kindsbeinen an wuchs Brunhilde Hauri in den Wirtsbetrieb ihrer Eltern Johanna und Herbert Hauri hinein und bewirtete ihre ersten Gäste. Direkt nach der Volksschule, im Alter von etwa 16 Jahren, dann machte sie den Service in der „Krone“ zu ihrem Beruf – und blieb diesem ihr ganzes Leben lang bis zuletzt treu: Noch am Freitag vor ihrem Tod war sie im Service aktiv, erzählt ihr Bruder Andreas – „die Krone und die Menschen dort waren ihr Leben.“ Die einzigen Auszeiten, die sie sich in all der Zeit gönnte, waren die jeweils zehn Januar-Tage, in denen die Krone jedes Jahr geschlossen hat.