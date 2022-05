Schopfheim Wiederentdeckung eines Malers

In Wikipedia taucht der Name unter „Söhne und Töchter der Stadt“ nicht auf. „Eigentlich eine Tragödie, dass er unbekannt geblieben ist“, bedauert Pfeifer, dass Baumann keine Galerie an der Hand hatte, auch in keinem Museum präsent ist. Der Haken sei, so Pfeifer, wenn ein Künstler in keiner Bibliothek vertreten ist mit Büchern, Katalogen, Broschüren, dann bleibt er auch nicht im Bewusstsein des Kunstpublikums.

Deswegen kam er zusammen mit den drei Töchtern des Künstlers, Ursula Schlüter-Kokes, Christina Burkert und Magdalene Blessing, auf die Idee, eine Werkmonografie über den 1918 in Mannheim geborenen und in Maulburg bei einer Pflegefamilie aufgewachsenen Landschafts- und Porträtmaler und Grafiker zu erstellen.

Fiktive Briefe an den Maler

Pfeifer wollte keine Kunstkritik über ihn schreiben, sondern wählte das schöne Stilmittel fiktiver Briefe, das den Vorteil bietet, dass der Autor seine persönliche Meinung einbringen und verschiedene Aspekte und vielschichtige Bildinhalte beleuchten kann. Wobei Pfeifer sich auf Begegnungen berufen und Tagebuchauszüge aus der Kriegszeit im biografischen Teil verarbeiten konnte.

Pfeifer kam auf den sehr treffenden Begriff des „Stadtzeichners“, mit dem man Kurt Baumann hätte auszeichnen müssen, analog zu dem eines Stadtschreibers. Denn er war in der Tat ein malender und zeichnender Chronist der Markgrafenstadt, der verwinkelten Ecken und Gassen der Altstadt mit ihrer besonderen Atmosphäre. An seinen Schopfheimer Holzstichen und Radierungen fällt auf, „wie sich die Stadt entwickelt hat“, so Pfeifer.

Nie ins Abstrakte

Ob der damals junge Architekt, der im Haus von Baumann eine Zeitlang ein- und ausging, Kunstgespräche mit dem Maler geführt hat? Das verneint Günter Pfeifer.

Baumann habe nie über Kunst und schon gar nicht über seine gesprochen. Und so hat sich Pfeifer für seine umfangreiche monografische Arbeit die Bilder noch einmal angeschaut und eine Auswahl getroffen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass Baumann nie richtig ins Abstrakte ging, sondern immer gegenständlich blieb, „das ist für ihn selbstverständlich gewesen“.

Pfeifer hat den Band schön gegliedert nach der Metapher der Lebenszyklen geordnet, beim Layout und der Gestaltung bestens unterstützt von seiner Frau Hannelore. Ein Kapitel ist mit „Der Lauf eines Lebens“ überschrieben, ein anderes mit „Chronist und Visionär“, und die Werke Baumanns werden in Vergleich gesetzt mit der Kunstszene im Dreiländereck und Markgräflerland.

Dem Thema „Bäume“ räumt der Autor viel Platz ein. Berechtigt, denn Baumann malte und zeichnete sie virtuos, vor allem in großen Kohlezeichnungen. Man schaue sich, so Pfeifer, nur einmal auch die originalen Federzeichnungen an, die Druckgrafiken, Holzschnitte und Radierungen, die fast lehrbuchhaft in den Drucktechniken sind.

In Maulburg gibt es biografisch einen interessanten Kontext zu Baumann. Adolf Strübe, ein berühmter Maler der Region, lebte hier und war ein paar Jahre älter. Pfeifer hat Parallelen gesucht im Werk Baumanns zu Strübe und gewisse Einflüsse in den frühen Arbeiten entdeckt.

In diesem sorgfältigen Werkbuch erfährt man auch, dass Kurt Baumann sehr vielseitig war, besonders wertvolle Kalligraphien gemacht hat. Überhaupt ist sein Spätwerk mit den Aquarellen und Reiseimpressionen der Lofoten, dem Lago d’Iseo oder Korfu höchst entdeckenswert, denn darin zeigt er sich als hervorragender Aquarellist.

Geheimnisvolles

Der Eichener See auf dem Buchtitel schafft spontan eine Wiederkennung und ist ein Zeichen für Geheimnisvolles und Mysteriöses. In diesem Bild steckt alles drin.

Die Werkmonografie erscheint in dem Freiburger Verlag „syntagma“ für Architektur und Kunstwissenschaften, den Pfeifer seit 15 Jahren betreibt und in dem schon 30 Bücher herausgekommen sind, darunter Pfeifers eigene Bücher über Architektur. Und in diese Reihe passen die Baumann-Werkbetrachtungen sehr gut.

Der Kunstband hat neben seiner dokumentarischen und durch die fiktiven Gespräche schriftstellerischen Qualitäten noch einen anderen Aspekt. Er ruft Baumanns Werk in Erinnerung und schützt es vor der Vergessenheit.

Weitere Informationen: „Kurt Jakob Baumann“, eine Werkmonografie, syntagma-Verlag, 200 Seiten, 120 farbigeGeheimnisvolles Abbildungen, 42 Euro