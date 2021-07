Schopfheim Wiedersehen mit bekannten Autoren

So konnte Organisator Markus Manfred Jung dem Schriftstellerverband ein überzeugendes Konzept vorlegen. „Ich dachte gleich an das Prinzip Doppellesung“, so Jung, „das ist eine von mir favorisierte Art, Publikum vielseitig für Literatur zu begeistern.“

In der neuen Reihe, die bis Dezember läuft, macht der Lyriker zusammen mit Uli Führe am Donnerstag einen mundartlichen Auftakt, danach wird die Standardsprache dominieren. „Den Anfang darf ich setzen, sozusagen als Dank für die Organisation und als Türöffner für die Reihe“, freut sich Jung.

Wie sich zeigte, war die Lese-Veranstaltung sehr schnell ausgebucht, da wegen Corona nicht mehr als 40 Gäste zugelassen sind. In der Auftaktveranstaltung wird Uli Führe unter anderem von ihm vertonte Gedichte von Hebel, Manfred Marquardt und M. M. Jung vortragen. Jung selber setzt bei seiner Lesung einen Schwerpunkt auf die Vorstellung seines Glossenbandes „Wenn i e Rebstock wär“, da eine Buchvorstellung bisher wegen der Coronabedingungen nicht möglich war.

Bei den anderen Lesungen können die Besucher, die schon an den Bibliothekslesungen dabei waren, bekannten Autoren wieder begegnen. Ausgewählt hat sie Jung aus dem Pool des „Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg“ - das sei eine Bedingung des VS gewesen.

So sind bei der zweiten Lesung Claudia Scherer aus Wangen und Jochen Weeber aus Reutlingen auf dem Podium (16. September), bei der dritten Doppellesung Carola Horstmann aus Denzlingen und Karlheinz Kluge aus Offenburg (21. Oktober), bei der vierten Felicitas Andresen aus Gaienhofen und der kürzlich mit dem Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnete José F. A. Oliver aus Hausach (18. November) und zum Abschluss Bille Haag aus Freiburg und Johannes Beyerle aus Vogelbach (9. Dezember).

Mit Beyerle ist ein bildender Künstler dabei, der unter die Schriftsteller gegangen ist und für sein erstes Buch, den kürzlich erschienenen Zeichenroman „Und in der Ferne Schnee“, mit einem Landesstipendium bedacht wurde und damit zu den geförderten Autoren zählt. „Es ist mir eine große Freude, ihn bei der Reihe dabeizuhaben“, so Jung.

Der Organisator kann auch wieder auf die kluge Moderation von Volker Habermaier setzen, dem in Kürnberg lebenden Germanisten, Historiker und Präsidenten des Hebelbundes Lörrach, den die Literaturfreunde seit vielen Jahren von der Mundart-Literaturwerkstatt kennen.

Die neue Lesereihe im Museumskeller wird aber nicht das Einzige an Literatur sein und sie soll keine Kleinausgabe der Mundart-Literaturwerkstatt werden oder gar die Werkstatt ersetzen. Diese soll nämlich - und das ist die zweite gute Nachricht - dieses Jahr nicht wieder ausfallen.

„Wenn es die Umstände erlauben“, so der langjährige Werkstattleiter Markus Manfred Jung, wird die Internationale Mundart-Literaturwerkstatt in gewohntem Umfang vom 12. bis 14. November stattfinden.

Weitere Informationen: Musikalische Lesung mit Markus Manfred Jung und Uli Führe am Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, Museumskeller