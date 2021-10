Schopfheim Wiesentäler Wasserlauf erneut abgesagt

Vor ziemlich genau einem Jahr, bei der Spendenübergabe von 17 000 Euro an den Dikome-Verein mit Richard Renz an der Spitze, hatten sowohl Ekert wie auch die beiden so genannten Pacemaker Nicole Grether und Kai Horschig noch hoffnungsvoll einen „echten“ Wasserlauf von der Wiesequelle 59 Kilometer der Wiese entlang bis zu deren Rhein-Einmündung in Kleinbasel im Fokus.

Geplant war der achte Wasserlauf für die Arbeit des Dikome-Vereins am letzten Samstag im April. Anfang April dann hieß es, man werde die Lage beobachten und habe einen Termin Ende Oktober auf der Agenda. Bis dahin, so hoffte man, sollten die Impfungen Ergebnisse zeigen und Freiluft-Veranstaltungen wie der Lauf von oberhalb Todtnaus nach Basel wieder möglich sein. „Wir alle von ’teamworxs’ und natürlich auch unsere Mitstreiter in der Organisation vom Dikome-Verein und den Feuerwehren an der Strecke sind sehr motiviert, die gewisse Tradition aufrecht zu erhalten“, so Ekert damals. Das kann nun aber nicht realisiert werden.