Schopfheim/Wiesental: Gemeinschaft erfahren beim Wiesentäler Wasserlauf erfahren

Kein Wettlauf

„Der Wiesenlauf ist kein Wettlauf. Es geht um Spaß und gute Laune“, erklärt Schulleiterin Claudia Ströble. Jeder meldet sich für die Etappen an, die er für sich selbst für machbar hält. Einige der Grundschüler sind mit ihren Eltern in Hausen gestartet, während die anderen an der Fahrnauer Brücke zunehmend ungeduldig auf ihren Einsatz warten.

Die Feuerwehr Schopfheim ist für die Versorgung der Läufer gut gerüstet. Foto: Alexandra Günzschel

Gemeinsam Wege laufen

Im Pulk wollen sie alle gemeinsam den Weg zur Schopfheimer Feuerwehr zurücklegen, eine der sechs Verpflegungsstationen auf der insgesamt 59 Kilometer langen Strecke bis zur Wiesemündung in Basel. Immerhin 55 Personen haben sich für den kompletten Wasserlauf angemeldet. Derweil müssen die Grundschüler aus Fahrnau auf den Pulk für ihre Etappe weiter warten. Gegen 12.15 Uhr macht eine frustrierende Nachricht die Runde: „Sie sind noch in Hausen“ Immerhin lässt sich nun die verbleibende Wartezeit einschätzen. Um diese zu verkürzen, hat sich Familie Vogt ans andere Wieseufer begeben. Auch dort können es die Schwestern Rosalie (8) und Elin (5) kaum erwarten. Rosalie hat vor zwei Jahren schon einmal mitgemacht. Damit hat sie ihre jüngere Schwester nachhaltig beeindruckt, die nun endlich auch mitlaufen will. Endlich tauchen die Läufer am Horizont auf.