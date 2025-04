Schopfheim/Wiesental: Ostern in der Kirche

Die Feier der Osternacht am Karsamstag, 19. April, findet in St. Bernhard, Schopfheim, ab 21 Uhr statt. Sie wird mitgestaltet vom Kirchenchor St. Bernhard, der Teile aus der Messe D-Dur von Dvorak singt. Der Ostersonntag, 20. April, beginnt um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in Hausen. Um 11 Uhr gestaltet der Kirchenchor St. Maria den musikalischen Teil des Ostergottesdienstes in Höllstein. Den Abschluss bildet am Ostermontag, 21. April, ab 9 Uhr die Eucharistiefeier in Schopfheim.

Evangelische Gemeinde

Musikalisch besonders gestaltete Gottesdienste finden in der evangelischen Stadtkirche Schopfheim statt. Musik zur Todesstunde Jesu erklingt am Karfreitag ab 15 Uhr. Zur Lesung der Leidensgeschichte Jesu erklingt Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, unter anderem die Passionschoräle aus dem „Orgelbüchlein“ sowie Präludium und Fuge in e-Moll, BWV 548. Ausführende sind Ina Schabbon (Lesungen) und Christoph Bogon (Orgel). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Zur Osternacht am Sonntag ab 5.30 Uhr singt die Schola der Kantorei Schopfheim feierliche altkirchliche Gesänge. Anschließend sind alle zu einem kleinen Imbiss um das Osterfeuer herum eingeladen. Der Gottesdienst um 10 Uhr wird als festlicher Kantatengottesdienst gestaltet. Im Zentrum steht die Kantate „Der Herr lebet“ von Georg Philipp Telemann. Ausführende sind Dorothea Jakob (Sopran), Gerhard Nennemann (Bass), das Schopfheimer Kantatenorchester und die Kantorei Schopfheim. Die musikalische Leitung in beiden Gottesdiensten hat Christoph Bogon, Predigt und Liturgie gestaltet Dekanin Bärbel Schäfer. Am Ostermontag findet in der Hasler Kirche in der Gottesdienstreihe „Credo – ich glaube...“ ab 10 Uhr ein Gottesdienst unter dem Motto „Ich glaube ... an die Auferstehung?“ statt.