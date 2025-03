Schopfheim/Wiesental: Sparkasse in Fahrnau schließt

SB-Bereich bleibt

Was in Fahrnau bleibt: „Das umfassende SB-Angebot“. Die Sparkasse bedauere diese Entscheidung, da ihr die Nähe zu ihren Kunden immer sehr wichtig ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Entscheidung basiere jedoch unter anderem „auf dem bereits seit längerem geänderten Kunden- verhalten, den gestiegenen Anforderungen an Beratungs- und Serviceleistungen sowie dem Wunsch, den Kunden auch weiterhin ein qualifiziertes Beratungsangebot anzubieten.“

Beratung künftig in Schopfheim

Die drei bisher in Fahrnau tätigen Beraterinnen sollen in die Hauptgeschäftsstelle übersieden und ihren Kunden weiterhin „in gewohnter Weise zur Verfügung“, verspricht das Geldinstitut in seiner Mitteilung. „Die Kunden werden zukünftig in der Hauptstelle in Schopfheim betreut, wo sie weiterhin den gewohnten Service in Anspruch nehmen können.“