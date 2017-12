Schopfheim Windräder: Brummton und vereiste Flügel

Lob und Tadel setzte es in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Und wieder einmal ging es um die Windräder.

Schopfheim-Gersbach (sut). Ortschaftsrätin Sabine Weniger sprach den nicht geräumten Gehweg zu Kindergarten und Schule an. Hier sei die Stadt in der Verpflichtung. Sie solle nicht nur in auf die Räum- und Streupflicht hinweisen, sondern diese selbst in vorbildlicher Weise erfüllen.

Ernst Weniger berichtete, dass er in seinem Haus ein Brummen höre, wenn die Windräder laufen. Manfred Deiss bemerkte nach eigenen Angaben am Morgen des Sitzungstages vereiste Flügel an den Windkraftanlagen und in der Nacht laute Geräusche. Er stellte den Antrag, über die Stadt beim Landratsamt für ein Jahr fünf Lärmmessstationen anzufordern. Gestörte Bürger sollten sich an die zuständigen Herren im Landratsamt wenden. Die Telefonnummern könne man bei der Ortsverwaltung erfragen.

Ortsvorsteher Christian Walter teilte mit, dass die Sanierung der Rauschbachstraße nach heftigem Protest nun doch schon 2018 beginne. Die Sanierung der Friedhofswege sei abgeschlossen. Die EWS habe die versprochenen Baumpflanzungen auf dem Rohrenkopf, beim Spielplatz und auf den Weidflächen im Tiergarten vorgenommen. Am 9. Dezember lädt der Weiler Fetzenbach zur 750-Jahrfeier ein.

Die Klage der elf Kreisräte um Peter Schalajda gegen die Stadt Schopfheim bei der EEA rief am Ratstisch nur Kopfschütteln hervorgerufen. Niemand von den Unterzeichnern habe Kontakt zur Vertrauensperson Wilfried Geiger gesucht, hieß es. Stattdessen seien Unwahrheiten verbreitet und der Ortschaftsrat angegriffen worden. Selbst die beauftragten Firmen am Glaserkopf hätten eine unkoordinierte Planung bemerkt.

Die vom Ortschaftsrat beantragte Klage der Stadt gegen den Windpark Hasel sei nach Absprache mit dem Rechtsanwalt ad acta gelegt worden.

Auf freudige Zustimmung am Ratstisch stieß das Angebot, von und nach Zell mit dem Fahrplanwechsel eine Buslinie einzurichten. Doch müssten sich die Abfahrtzeiten ändern, damit die Schüler zur Realschule diese Buslinie benutzen könnten.

Ortsvorsteher Walter bestätigte den Eingang der Zuschussanträge zur Umgestaltung des Rinderlehrpfades und für eine Mähmaschine für den Weideverein bei der Biosphärengebietsverwaltung. Bezüglich der dezentralen Informationszentren im Biosphärengebiet sei die Regierungspräsidentin zurück gerudert.