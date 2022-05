Schopfheim „Wir geben wieder Vollgas“

„Wir feiern zwei Feste auf einmal“, freut sich Janine Vögtlin, die das prallvolle Wochenende zusammen mit Manfred Schnell organisiert.

Seine Premiere feiert das Pflughoffest am Samstag und am Sonntag. „Es ist so ein schöner Platz, der manchmal leider etwas unterschätzt wird“, erklärt Janine Vögtlin. Dabei gibt es durchaus Grund zum Feiern: Der Pflughof ist 2021 genau 25 Jahre alt geworden – wenn das kein Grund ist, ihn richtig hochleben zu lassen.

„Alle Geschäfte machen mit“, freuen sich die Organisatoren auf das erste zweitägige Fest auf dem Areal. Es sei ein Versuch und noch „ein zartes Pflänzchen“, so Martin Bühler, doch bei guter Resonanz sei in den kommenden Jahren durchaus eine Fortsetzung denkbar.

Backwerkstatt für Kinder

Während die heimischen Wirte am Samstagvormittag zur Marktzeit bei der Lenk-Plastik wieder zum Spargel-Wettschälen antreten und einen Direktverkauf der geschälten Gemüsestangen anbieten, ist im Pflughof ab 10 Uhr allerhand geboten. Die „Lebende Musikbox“ (Trabi) macht Station, es finden Tanzvorführungen und eine Modenschau (Sonntag 14.30 Uhr) statt, eine Backwerkstatt für Kinder öffnet ihre Tore, für Speis und Trank sorgen die Geschäfte vor Ort.

Am Sonntag ist auf dem benachbarten Platz bei der evangelischen Kirche zudem ein Kinderflohmarkt. Die Plätze werden ab 11 Uhr ohne Voranmeldung vergeben. Den Kinderflohmarkt organisieren Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde. Die (geringe) Standgebühr dient der kirchlichen Jugendarbeit.

Dem bunten Treiben setzt der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlinksmarkt die Krone auf. Von 12 bis 17 Uhr ist in der gesperrten Innenstadt alles geboten, was das Herz begehrt – Live-Musik unter der Lenk-Plastik (Knastbrüder), ein Straßenmusikant mit Geige dreht seine Runden, die kleinen Besucher können an einer Töpferscheibe ihre Künste demonstrieren oder sich auf der Riesenrutsche bei der Sparkasse und auf zwei Kinderhüpfburgen vergnügen.

Die heimischen Gastronomen verwöhnen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, auf dem Markt warten Vereine und Händler mit typischen Gaumenfreuden auf – von Flammkuchen und Raclette bis zur obligatorischen Grillwurst.

Hobbykünstler

In der Hebelstraße bieten Trödler und Hobbykünstler ihre Schätze feil. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich mit Fernanda Bockstaller unter Tel. 0172-7634752 in Verbindung setzen.

Der AK Integration stellt an der Ecke Feldberg-/Hebelstraße das neue Kochbuch „Internationale Küche von Migranten und Geflüchteten“ vor und bereitet einige Gerichte vor Ort zu.

Zuschuss vom Land

Am Pflughoffest und am verkaufsoffenen Sonntag nehmen 69 Geschäfte und Vereine teil. Das freut die Veranstalter. Richtig stolz macht sie indes, dass sie zum ersten Mal überhaupt vom baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus einen Zuschuss erhalten. Mit dem Förderprogramm will das Land den innerstädtischen Einzelhandel unterstützen, der unter Corona besonders zu leiden hatte.

„Wir wollen unsere Kunden wieder zurückgewinnen“, betonen Martin Bühler und Stefan Klever und verweisen zufrieden darauf, dass bei den Händlern insgesamt eine sehr „große Bereitschaft“ zu spüren sei, an solchen Aktionen mitzumachen.