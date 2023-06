Schopfheim „Wir hatten Tränen in den Augen“

Die Spendenaufrufe in der Tagespresse haben ein großes Echo ausgelöst. Die Gewissheit, dass Gewährsleute der Alevitischen Gemeinde in Schopfheim die Hilfsaktion von Anfang bis Ende betreuen, hat viele Spender überzeugt, diese Sache zu unterstützen. „Mir liegt am Herzen zu betonen, dass 100 Prozent der Spenden angekommen sind“, erklärt Metin Korkmaz, Vakuumpumpen-Unternehmer aus dem Gewerbegebiet Lus – wichtig angesichts der Erfahrung der Naturkatastrophe vom Februar, dass zwar schwarze Limousinen im Katastrophengebiet vorfuhren, aber viele versprochene Hilfen bei den betroffenen Menschen bis heute nicht angekommen sind. Dabei ist Hilfe weiter bitter nötig.

Über 50 000 Euro Spenden

„Wir hatten erst 2000 Euro auf dem Spendenkonto, als mein Bruder und ich beschlossen haben, das wir zehn Wohn-Container in Istanbul bestellen“, berichtet Metin Korkmaz. „Das finanzielle Risiko sind wir eingegangen, denn wir wollten auf jeden Fall helfen.“ Bis jetzt sind stolze 52 483 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. „Wir haben viele Klinken geputzt und viel herumtelefoniert“, blicken die Helfer zurück. Die Alevitische Gemeinde mit dem Zentrum an der Hauptstraße habe sich mit ihren 35 Familien beispielhaft für die gute Sache eingesetzt und durch Aktionen weitere Gelder eingesammelt. „Alleine ist man hilflos“, hat Metin Korkmaz erkannt. „Von dem Geld haben wir acht Container mit Dusche, Küche und vier Schlafplätzen bezahlen können.“ Die Kosten der anderen beiden Container haben die beiden Brüder selbst übernommen, wie auch alle Flugreisen in die Türkei mit ihrem Begleiter Ali Karakaz.