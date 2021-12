Schopfheim „Wir sind da bis zum letzten Tag“

Seit der Entscheidung für das Zentralklinikum jedoch löste sich dieser Wille langsam in Luft auf. „Wir hatten seither keinen kompletten Vorstand mehr“, bedauert Dagmar Fuchs. Viele Mitglieder traten aus, neue kamen nicht mehr hinzu. 80 von einst deutlich mehr als 100 waren zuletzt noch übrig.

„Die Luft ist raus, die Zentralklinik kommt“, bestätigt auch Michael Maraun – und stimmt zugleich ein Loblied an: „Uns hat der Förderverein immer geholfen, unbürokratisch und an den üblichen Wegen vorbei“, so der Chefarzt am Kreiskrankenhaus. Bei dessen Mitarbeitern genieße der Verein bis heute „hohes Ansehen“.

Tatsächlich investierte der Förderverein im Laufe der Jahre mehr als 50 000 Euro in die Ausstattung der Klinik – sei es mit einem Patientenlifter für 8000 Euro oder einem Intubations-Fiberskop.

Und noch wenige Wochen vor der Auflösung spendierten er dem Krankenhaus für 5000 Euro eine so genannte Dokumenten-Kamera, einen Beamer mit hoher Auflösung, der sich beispielsweise bei der Schulung von Diabetes-Patienten einsetzen lässt.

Den Rest des Vereinsvermögens, etwa 2500 Euro, übertrug der Verein als zweckgebundene Spende der Klinik GmbH des Landkreises, die das Geld folglich nur für die Schopfheimer Klinik ausgeben darf.

Vom hiesigen Krankenhaus und seinen Mitarbeitern will sich der Verein denn auch nicht durch die Hintertür verabschieden. Statt dessen werden Dagmar Fuchs und Michael Maraun am kommenden Montag – wie immer zu Nikolaus – noch einmal durch die Flure ziehen und Chrättimänner verteilen.

Auch wenn die Unterstützung des Vereins künftig fehlt, will das Krankenhaus nach den Worten von Michael Maraun sein „hohes Ansehen“ in der Bevölkerung bewahren. „Wir sind da – das soll bis zum letzten Tag so bleiben“, so lautet sein Versprechen.