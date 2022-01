Schopfheim „Wir sind Demokratie!“

Die Einschränkungen der Grundrechte und im Alltag seien tief greifend und träfen jede und jeden. Diese staatlichen Eingriffe in das Leben aller dienten jedoch nur einem Zweck: der Bekämpfung der Pandemie und dem Schutz der Gesundheit und des Lebens von allen. Sie basierten auf den Entscheidungen von demokratisch gewählten Vertretern und Regierungen in Bund und Land. Sie werden in unseren Parlamenten kritisch diskutiert und von Verfassungsgerichten überprüft. „Unser Rechtsstaat funktioniert“, so Hoffmann. Parteien, Vereine und Organisationen aus Schopfheim rufen alle auf, sie „mit Abstand und Maske zu begleiten, um deutlich zumachen: Wir sind Demokratie - nicht Diktatur!“

Um für Demokratie, Rechtsstaat, Grundgesetz und für Solidarität in der Pandemie einzustehen, findet am Montag, 17. Januar, um 17.30 Uhr die Kundgebung am Marktplatz statt.

Hierzu rufen gemeinsam auf: Ortsverband Schopfheim Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler Schopfheim, CDU-Stadtverband Schopfheim sowie SPD-Ortsverein Schopfheim.

Im Gegensatz zu den so genannten Spaziergängen der Corona-Skeptiker handelt es sich bei dieser Kundgebung um eine ordnungsgemäß angemeldete Veranstaltung.

„Der Genehmigungsantrag liegt uns vor“, bestätigt Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage und lässt zugleich durchblicken, dass die Stadt der Veranstaltung grünes Licht zu geben gedenke, so wie das in einer Demokratie rechtlich möglich sei.

Das Stadtoberhaupt macht denn auch keinen Hehl daraus, dass er die offiziell beantragte Kundgebung begrüßt: „Ich finde es sehr gut, dass sich jetzt auch die Mehrheit zu Wort meldet“, so Harscher. Er selber wolle am kommenden Montag ebenfalls vor Ort sein.

Auf der Kundgebung gilt Maskenpflicht. Die Veranstalter bitten die Teilnehmer zudem, Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.