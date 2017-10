Schopfheim „Wir sind sehr besorgt“

Von Petra Martin

Trotz der politischen Unruhen in Kamerun wollen die ehrenamtlichen Helfer des Dikome-/ Kamerunvereins weitermachen.

Schopfheim. Erste Sicherheitsmaßnahmen hat der Verein bereits getroffen: Die vom Verein betriebene Schule in Bakumba, die von 80 Schülern besucht wird, habe der Verein vorsorglich geschlossen, berichtet Richard Renz, Vorsitzender des Dikomevereins.

Allerdings nur vorübergehend: Sobald die Unruhen abebben, soll die Einrichtung wieder geöffnet werden. „Wir wollen die Schule nicht aufgeben, wir befinden uns nur im Standby-Betrieb“, erläutert Renz. „Sollte sich die Lage vor Ort entspannen, können wir innerhalb von einer Woche den Schulbetrieb von null auf hundert hochfahren.“

Was ist Sache in Kamerun? „Die anglophonen Einwohner wollen selbstständig werden und versuchen, sich vom französischsprachigen Teil abzuspalten. Die Frankophonen wollen das verhindern“, so Renz. Seit November 2016 gebe es immer wieder, von Ort zu Ort, Demonstrationen, die von der Staatsgewalt beziehungsweise Polizei „aktiv begleitet“ würden. Im nördlichen Teil des Landes habe es schon Tote gegeben.

Die instabile Lage zeigte sich Richard Renz auch bei seinen Besuchen im Februar und Mai diesen Jahres. Viele Studenten, Lehrer und Rechtsanwälte würden gegen die Regierung protestieren, weil viele nach dem Studium keine Chance auf einen Arbeitsplatz hätten. „Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Jeder verdingt sich durch Kleinhandel in der Landwirtschaft.“ So handelt es sich bei der Auflehnung der anglophonen Minderheit

auch um ein wirtschaftliches und soziales Problem. Zwar werde für Kaffee noch gut bezahlt, aber der Kakaomarkt sei nicht so ergiebig, Ausgaben würden fast nicht gedeckt. „Den Leuten geht es relativ schlecht.“

Zunächst hätten die Lehrer gestreikt, dann seien Schulen außer Betrieb gesetzt worden, und einige Schüler hätten verhindert, dass Kinder in die Schule gehen; wer sich widersetzte, sei geschlagen, eine Schule als Warnung sogar in Brand gesetzt worden. Wer eine Schule betreibe, müsse mit Folgen rechnen, so das Signal der Aufständischen.

„Unsere Schule in Bakumba haben wir noch bis Juli aufrechterhalten, aber dann haben wir uns der Angst gebeugt und entschieden, sie bis Januar zu schließen“, so Richard Renz. Anfang dieses Monats nun habe es im Südwesten Kameruns größere Unruhen gegeben, er habe einige Bilder von Toten gemailt bekommen, so Renz. „Grundsätzlich sind wir sehr besorgt. Im Busch war noch alles ruhig, aber man weiß nie, was diese Gruppen machen und wo sie ihre Unterstützer haben“, sagt Richard Renz. „Wir sind sehr vorsichtig.“ Der Verein zahlt indes das Schulgeld für 20 weitere Schüler, die in einem Nachbarort von Bakumba auf eine Schule gehen. Auf die Aufrechterhaltung beziehungsweise Schließung dieser Schule habe man keinen Einfluss.

Das Kaffeegeschäft werde indes fortgesetzt. „Der Kaffee ist fertig“, sagt Richard Renz. Beim Besuch im Mai sei die Produktion in der Hafenstadt Douala fertiggemacht worden. Ende Juni hätte der Kaffee verschifft werden sollen, doch plötzlich hätten Ausfuhrpapiere gefehlt. Das Verfahren sei geändert worden, und mittlerweile liege die Nachricht vor, dass die Exportlizenz vorhanden sei und das Schiff nun den Kaffee mitnehmen könne, der gut in einer Lagerhalle deponiert sei. „Unsere Emmerence ist in Douala und wickelt das ab“, so Renz mit Blick auf die wichtigste Helferin vor Ort. „Wir sind guter Hoffnung, dass der Kaffee so schnell wie möglich in Container verpackt werden und dann aufs Schiff kann.“

Im November wollen Richard Renz und zweiter Vorsitzender Viktor Reis die nächste Projektreise nach Kamerun antreten. Es gebe noch keine Reisewarnung, „aber danach richten wir uns“. Geplant sei, in Doula zu bleiben und dort Kleinprojekte zu initiieren, Visumangelegenheiten zu klären und die große Kassenprüfung zu erledigen, die sowieso dort abgewickelt werde.

„Der Verein ist auf jeden Fall weiter tätig“, bekräftigt Renz. „Unser Ziel ist es, die Region zu entwickeln und nach vorne zu bringen, da

brauchen wir auch nach wie vor jeden Euro“, betont Renz. Spenden zur Unterstützung der Arbeit würden deshalb nach wie vor benötigt. „Wir haben die Schule nicht aufgegeben, und das Kaffeegeschäft läuft sicher weiter.“ Es sei noch genügend Kaffee für die nächsten zehn Monate vorhanden, und wenn nun die neue Lieferung eintreffe, dann reiche der Vorrat für 18 Monate.