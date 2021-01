Schopfheim „Wir suchen nach den Schicksalen“

Denn bei den „Stolpersteinen“ geht es nicht nur um Namen, sondern um die Schicksale der Menschen, die Opfer der NS-Diktatur wurden. Nachweise und Dokumente, Fotos oder Gegenstände, Infos zum Leben, Infos zur Deportation ins KZ oder zur Auswanderung werden benötigt, da dies alles die Grundlage für die Antragstellung eines „Stolpersteins“ darstellt. „Da brauchen wir Informationen“, erläuterte Marianne Merschhemke. „Wir sind auf die Hilfe der gesamten Bevölkerung angewiesen.“

Ganz bei Null muss die Initiative aber nicht beginnen, da Museumsleiterin Ulla Schmid schon zahlreiche Informationen vor allem über die jüdische Bevölkerung in der Stadt zusammengetragen hat – ihr Nachfolger, der neue Museumsleiter Dominik Baiker, war der Auftaktveranstaltung ebenfalls zugeschaltet.

Beginnen will die Initiative mit einem jüdischen Schicksal. Auch Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugung oder ihrer sexuellen Ausrichtung verfolgt wurden, sowie Sinti und Roma und Opfer der Euthanasie (Markus-Pflüger-Heim) sollen in das große Erinnerungsprojekt einbezogen werden.

Wer sich also auf Recherche begeben will, zum Beispiel nach dem Leben und Schicksal der Familie Mayer, die in der Hauptstraße ein Textilgeschäft betrieb, kann sich bei der Initiative melden. Heinz Siebold berichtete zum Beispiel, sein Vater beziehungsweise Großvater sei von den Nazis gegängelt worden, weil sie in dem Geschäft des jüdischen Händlers eingekauft hatten.

Vielleicht gibt es ja weitere Menschen, die aus den Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern von Vorkommnissen und Ereignissen aus der damaligen Zeit wissen, vielleicht hat zum Beispiel jemand noch einen Kleiderbügel mit dem Mayerschen Namen darauf. Auf all solche Hinweise hoffen Marianne Merschhemke und ihre Mitstreiter.

Ein erster „Stolperstein“ könnte zum Beispiel in der Wallstraße verlegt werden, wo die Familie Auerbacher wohnte. Ein Zweig der Familie schaffte es in die USA, andere wurden ins Internierungslager Gurs und nach Auschwitz verschleppt. Hier will die Initiative in Erfahrung bringen, ob die Nachkommen, die wohl in Israel leben und noch ausfindig gemacht werden müssten, der Verlegung eines „Stolpersteins“ zustimmen wollen. Würde dies der Fall sein, würden die Familienangehörigen nach Schopfheim eingeladen, und es würde eine Feierlichkeit rund um die „Stolperstein“-Verlegung stattfinden. Sowohl die überlebenden Angehörigen beziehungsweise die Nachkommen als auch die Menschen, die heute in den Häusern leben, aus denen einst die Menschen deportiert oder ins Exil gezwungen wurden, werden miteinbezogen in das Projekt – „verbunden in gemeinsamer Erinnerung“.

„Stolpersteine sind keine Grabsteine – es geht um die Erinnerung“

„Stolpersteine“ seien keine Grabsteine, betont Marianne Merschhemke. Es gehe nicht um Trauerarbeit, das sei vermessen, es gehe um die Erinnerung, darum, nicht zu vergessen, und zu verhindern, dass sich solche Greueltaten wiederholen.

Mit dem Verlegen der „Stolpersteine“ ist das Projekt auch nicht beendet. Das Projekt dauert über mehrere Jahre, da die Dokumentation der Schicksale im Mittelpunkt steht. Im Vordergrund steht eine nachhaltige Erinnerungskultur. Marianne Merschhemke kann sich gut vorstellen, dass auch die Schulen Interesse an einer Begleitung haben, zum Beispiel in Form einer AG.

Denn die „Stolpersteine“ seien kein Projekt für die 70- oder 80-Jährigen. „Es geht darum, die Erinnerung in die nächste Generation zu tragen.“ Denn: „Wenn wir nicht erinnern, vergessen wir“, so Marianne Merschhemke, den Bundespräsidenten zitierend.

Fachbereichsleiter Jürgen Sänger, der am Online-Auftakt teilnahm, sagte, der Antrag der Initiative sei bei der Stadtverwaltung eingegangen – bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 22. Februar werde darüber beraten, und ­Marianne Merschhemke hofft auf eine breite Zustimmung durch die Fraktionen; denn keineswegs handele es sich um das Anliegen einer Partei, das sei auch nicht angemessen, sondern es gehe um das Interesse aller Einwohner. „Das Projekt lebt von der Beteiligung der Bevölkerung.“

Menschen, die sich der Initiative „Stolpersteine im Wiesental“ anschließen wollen, die recherchieren und mithelfen wollen, können sich über die Homepage www.stolpersteine-wiesental melden. Spenden werden auch gerne gesehen. Ein Stolperstein kostet 120 Euro.