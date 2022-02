Schopfheim „Wir wollen ab sofort Stärke zeigen“

Windräder, die längst nicht mehr dem Stand der Technik entsprächen und ganz sicher nicht in einen Bereich des Schwarzwalds passten, in dem erwiesenermaßen kaum geeignete Antriebswinde zur Verfügung stünden. Ganz zu schweigen vom Umgang mit der Natur und mit den sonstigen Nöten der hier lebenden Bevölkerung. Bisherige Diskussionen seien einfach nicht ehrlich gewesen. Man habe den Eindruck gewinnen müssen, dass bei den Gemeindeverwaltungen und beim Landratsamt die Lobby der Konzerne wesentlich besser vertreten ist als die der Bürger. Damit müsse Schluss sein.

Die Voraussetzungen für wirksame Konter seien mit der Fusion der Vereine zu einem unüberseh- und unüberhörbar starken „Gegner“ geschaffen. „Wenn wir das ungeheure Potenzial in Zukunft nutzen, das in Gersbach zweifelsfrei vorhanden ist, sind wir sicher, mit sachlichen Argumenten Bewegung in die die Gegenwind-Bewegungen bringen zu können“, hieß es beim Pressegespräch in Gersbach, wo die Akteure bekanntgaben, dass nach dem nun vollzogenen Zusammenschluss eine Jahreshauptversammlung stattfinden werde, bei der ein Vorstand neu gewählt oder bestätigt, das neue Logo vorgestellt und eine gemeinsame Website unter dem Namen www.schwarzwald-gegenwind.de auf den Weg gebracht wird.

Danach, so Wolfgang Ühlin, werde der Verein die anstehenden Themen aufgreifen und aufarbeiten, darunter auch den „neuesten Unsinn“, der in Fröhnd mit der Ankündigung des dortigen Bürgermeisters, eine Windkraftanlage bauen zu wollen, um die Gemeindefinanzen auf Vordermann zu bringen, in Gang gebracht worden sei.