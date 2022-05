Schopfheim „Wir wollen anspruchsvolle Themen bearbeiten“

Es ist der ökumenische Frauenclub, der sein goldenes Jubiläum am Samstag, 21. Mai, von 11 Uhr an im evangelischen Gemeindehaus in Fahrnau mit einer Andacht, musikalisch umrahmt, gemeinsamem Mittagessen und Zeit für Gespräche mit einigen Gästen begeht.

Den Beginn gestaltete Pfarrfrau Gudrun Bernhard. Als junge Mutter suchte sie Kontakte im Dorf, richtete einen Gesprächskreis für Mütter ein und wollte ein emanzipatorisches Anliegen voranbringen. Einen Abend in der Woche, so die Idee der Gründerin, sollten die jungen Frauen für sich alleine haben. Erziehungsfragen standen im Vordergrund. Treffpunkt für zwölf Teilnehmerinnen war dann 14-tägig im Besprechungszimmer des Pfarrhauses, in großer Enge.