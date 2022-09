Schopfheim „Wir zeigen unsere Strahlkraft“

An beiden Tag erwartet die Besucher Live-Musik mit Mario Stracuzzi. Außerdem gibt es Tanzvorführungen der Tanzschule „Move Dancebase“ aus Schopfheim mit allen Gruppen (ab vier Jahren) und Meisterschaftsgruppen. Die Tanzschule veranstaltet auch einen Zumba-Workshop, an dem sich alle beteiligen können.

Außerdem gibt es eine 20 Meter lange Kinderwellenrutsche, auf der die jüngsten Besucher mit Rollschlitten hinabgleiten können. Auch Kinderschminken ist angesagt. Verhungern muss niemand, es wird thailändische und andere asiatische Küche angeboten, das Café Trefzger wirtet, es gibt eine Cocktail- und Sektbar, Softgetränke – und die Geschäfte auf diesem Areal bieten besondere Aktionen an.

Verkaufsoffener Sonntag mit Herbstmarkt

Es wird Live-Musik mit Julian Weiss auf der Stockburger’schen LKW-Bühne gegenüber der Lenkplastik geboten. Musik gibt es auch in der Scheffelstraße beim Freien Radio Wiesental, das DJs engagiert hat. Bei der Volksbank Dreiländereck können Kinder Vogelhäuschen basteln und Zuckerwatte vertilgen; eine Immobilienausstellung zeigt, was derzeit auf dem Markt geht.

Fernanda Bockstaller lädt zum Trödler- und Künstlermarkt in der Hebelstraße ein. Anmeldungen sind noch möglich (siehe Kurzinfo).

Fußball-Darts in der Feldbergstraße

Für Kinder gibt es bei der Sparkasse und in der Pflugkurve Hüpfburgen, für Groß und Klein wird – ganz neu – Fußball-Darts angeboten – die Besucher schießen Filzfußbälle auf eine riesige Dartscheibe (Feldbergstraße), es gibt ein Kinderkarussell (Haupt- /Ecke Hebelstraße) und Kinderschminken. Die teilnehmenden Geschäfte haben sich zahlreiche Aktionen einfallen lassen.

Lokale Gastronomie / Cafés

Das Restaurant Glöggler wirtet am Lindenplatz (auch für die Gäste des Open-Air-Kinos auf dem Marktplatz, das ebenfalls am kommenden Wochenende stattfindet). Die „Neue Krone“, die Tesnaz-Café-Bar, die beiden Metzgereien Stich und Greiner, der Stand mit asiatischer / thailändischer Küche und ein Bierbrunnen sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig bleibt. Vereine und weitere Marktbeschicker bieten Grillspezialitäten, Schupfnudeln, Pommes, Spiralkartoffeln, süße und salzige Crêpes, Waffeln, Süßwaren und Kaffeespezialitäten an.

Parken /Anfahrt

Für die Besucher stehen genügend kostenlose Parkplätze am Rande der Innenstadt zur Verfügung, es kann auch in der Tiefgarage in der Adolph-Müller-Straße geparkt – oder der öffentliche Personennahverkehr genutzt werden.

Die Innenstadt wird am Sonntag, 25. September, von 7 Uhr an für den Straßenverkehr gesperrt. Anwohner, die am Sonntag wegfahren wollen, werden gebeten, das Auto bis am Samstagabend außerhalb des Veranstaltungsgeländes zu parken. Die Vollsperrung der Hauptstraße zwischen Adolph-Müller- und Hebelstraße bleibt auch nach dem verkaufsoffenen Sonntag für die Open-Air-Kino-Veranstaltung auf dem Marktplatz bestehen.

Pflughoffest: Samstag, 24. September, von 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 25. September, von 12 bis 17 Uhr. Tanzvorführungen von „Move Dancebase“ am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 und um 15.30 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag mit Herbstmarkt: Sonntag, 25. September, von 12 bis 17 Uhr in der Innenstadt. Straßensperrung von 7 Uhr morgens an.

Trödler- und Hobbykünstlermarkt: Wer Interesse an einem Stand hat, kann mit Fernanda Bockstaller Kontakt aufnehmen, „Art Antik“ in der Hebelstraße 5, oder unter Tel. 0172 / 763 475 2.