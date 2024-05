Doch ans Aufgeben dachte sie noch lange nicht. Sie nahm allen Mut zusammen und zog mit ihren vier Kindern zurück in ihr Elternhaus am Viehmarkt. Um die Familientradition weiterzuführen, nahm sie einen Kredit auf (damals noch mit 14 Prozent Zinsen) und baute das Gebäude mit viel Elan zu einer Weinstube um, schildert ihr Sohn Hans Glöggler im Gespräch mit unserer Zeitung. 1973 konnte Glögglers Weinstube nach umfangreichen Baumaßnahmen zum Stolz der Besitzerin eröffnet werden. Mit Leib und Seele führte die herzliche Wirtin die Weinstube, in der zu Beginn nur Getränke ausgeschenkt wurden.

Ihr Sohn Hans entschloss sich nach erfolgreicher Laufbahn als Koch 1984 das „Glögglers“ zum Restaurant zu erweitern. Unterstützt wurde Hans dabei auch von seiner Mutter, die ihm unter die Arme griff und die dort bis zu ihrem 83. Geburtstag als Seniorchefin tätig war.