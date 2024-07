Schopfheim: Wirtschaftsförderin ab Herbst am Ruder

Strategisches Agieren

Bislang gab es eine dezidierte Wirtschaftsförderung in Schopfheim faktisch nicht: Die gerade fünf Stellenprozente, die in der Verwaltung dafür reserviert waren, reichten „bisher nur zum reagieren“, machte Harscher deutlich. Konkret beispielsweise für Absagen an Unternehmen, die sich auf der Suche nach Gewerbefläche an die Stadt wandten. „Ein strategisches Agieren war nicht möglich. Genau das soll sich jetzt ändern“, betonte das Stadtoberhaupt.

Großer Handlungsbedarf

Dass es in Sachen Innenstadtbelebung, Standortmarketing und Unternehmensansiedlung in Schopfheim Handlungsbedarf gibt, stand für Verwaltung und Gemeinderat zuletzt außer Frage – beispielsweise angesichts etlicher Geschäftsaufgaben und der Abwanderung von Unternehmen. Zeitweilig war angedacht, die Aufgaben in die Hände eines „Citymanagers“ auf Teilzeitbasis unterm Dach des Vereins „Schopfheim aktiv“ zu legen. Letztlich aber sei klar gewesen: „Die Aufgaben müssen umfassender begriffen werden und die Stadt muss das in die Hand nehmen“, so Harscher