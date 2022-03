Schopfheim Wisentgehege: Neuer Betreiber gesucht

Der bisherige Betreiber Jürgen Pflüger möchte aus Altersgründen die Betreuung in jüngere Hände geben. Interessenten können sich bei der Ortsverwaltung unter Tel. 07620/227 oder per Mail an: a.falk@schopfheim.de melden.

Falk wies zudem schon auf die kommende Sitzung des Ortschaftsrats am 16. März um 19 Uhr in der Bergkopfhalle ein, in der es um den Planungsstand für ein Gewerbegebiet in Gersbach, den Solarpark und das ISEK (Integriertes Stadt Entwicklungs Konzept) geht.