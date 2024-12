Schopfheim: Wo Christbäume in guter Luft und mit viel Pflege groß werden

Nur in Ausnahmefällen kommen auf dem Meyer Sattelhof Pestizide und synthetische Düngemittel in Einsatz. „Wir achten darauf, dass die Natur sich selbst reguliert“, sagt Meyer. Besondere Wetterereignisse, die in den letzten Jahren aufgrund der Klimaveränderung immer häufiger wurden, machten auch den Meyers zu schaffen. „Bei Trockenheit im Frühjahr müssen wir gießen. Wir gehen dann mit Schläuchen durch die Felder und geben jedem Baum Wasser.“ Besonders tückisch ist Frost im Mai, wenn die Bäume ausgetrieben haben oder Hagelschlag im Sommer, der die Nadeln schädigen kann.

Viel Zeit geht ins Land bis die Bäume geerntet werden können. Doch diese Zeit ist gut gefüllt mit Arbeit. „Ich habe noch nie ausgerechnet, wie viel Zeit wir von der Pflanzung über die Aufzucht bis zur Ernte in unsere Bäume investieren.“

Arbeitsintensiver Advent

Besonders arbeitsintensiv für die gesamte Familie ist die Adventszeit. Auf dem Hof lebt neben den zwei Söhnen von Andrea und Holger Meyer noch Großmutter und Senior-Chefin Rita Sutter. Zum Schlagen und Verkaufen der Bäume bekommt die Familie weitere Unterstützung von Verwandten. Die Organisation der Hoffeste am zweiten und dritten Adventswochenende – auch diesen Samstag und Sonntag also – liegt in der Hand von Andrea Meyer. An diesen Tagen können in der Halle am Hof Christbäume erworben werden. Außerdem gibt es Suppe, heiße Getränke und selbst gebackenen Kuchen. Wer möchte, kann seinen Christbaum auch direkt selbst schlagen und die Ställe besichtigen, was vor allem bei den Familien gut ankommt, so Meyer.