Schopfheim: Wo die Stadt sparen will – und wo nicht

Bluesfest und Sommersound

Gestrichen werden sollten die 2000 Euro Zuschuss für das vom Verein ExBluesive organisierte Bluesfestival – ohne Rücksprache oder zumindest Ankündigung gegenüber dem Verein, wie Fachbereichsleiter Jürgen Sänger auf Nachfrage von Ernes Barnet (Grüne) einräumen musste: Man habe das vielleicht mal in einem Nebensatz anklingen lassen – „aber konkret bewusst ist es vielleicht nicht“. Das stieß im Gremium übel auf – zumal die Kürzung (zumindest in der vorliegenden Liste) in direktem Zusammenhang mit der Ansage stand, den Zuschuss für das Sommersound Open um eben diesen Betrag zu erhöhen – von 20 000 auf 22 000 Euro. Dessen Benefit für die Stadt lasse sich nicht beziffern – vor allem aber nicht ermessen, brach Dirk Harscher hier eine Lanze: „Wenn wir das nicht mehr machen, verlieren wir eine Top-Veranstaltung“. Kompromiss letztlich: ExBluesive erhält weiterhin Geld– als Verlustausgleich, maximal 2000 Euro.

Zuschüsse auf Prüfstand

Auf dem Prüfstand stehen öffentliche Brunnen ebenso wie das Opernair-Kino; das Schopfheimer Stadtbuch erhält eine Galgenfrist (und 18 000 Euro Zuschuss) – so lange, wie dessen Begründer und Macher Klaus Strütt bereit ist, die Aufgabe zu übernehmen. Eintritt hoch, Öffnungszeiten runter lautet das Spar-Rezept beim städtische Museum, der Betriebskostenzuschuss für das AWO-Schatzstübli wird ausgesetzt. Der Zuschuss für den Seniorenbeirat wird anders verteilt und in seiner Höhe an den Seniorentag gekoppelt – er wird aber nicht gekürzt, betonte Harscher.

Steuern und Gebühren

Um die Einnahmen zu erhöhen, sollten eigentlich Gewerbe- und Grundsteuer erhöht werden. Mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Situation und die angespannte Wirtschaftslage sei aber wohl „nicht der richtige Moment, an der Steuerschraube zu drehen“, merkte CDU-Gemeinderat Thomas Kuri an. Eine Position, die letztlich die große Mehrheit mittrug – und die Steuern ablehnte. Abgenickt wurde die Einführung von Parkgebühren auf dem THG-Parkplatz sowie gegenüber der Friedrich-Ebert-Schule. 16 000 Euro sind für den Kauf der nötigen Parkscheinautomaten fällig.