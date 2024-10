Schopfheim: Würth-Betriebsrat fordert faires Paket

Die IG Metall

Von einem Tiefschlag für die Region ist in einer Pressemittelung der IG Metall zu der Schließung die Rede. Für die Beschäftigten sei die Situation nicht einfach. „Anstatt frühzeitig mit den Beschäftigten über Zukunftsstrategien in und für Schopfheim zu arbeiten, wählt Würth den Weg der Werksschließung. Diese Entscheidung wird den Beschäftigten in Schopfheim nicht gerecht“, wird Norbert Göbelsmann, der Geschäftsführer IG Metall Lörrach zitiert. „Es hätte sicherlich andere und vor allem sozialverträglichere Möglichkeiten gegeben, als bis zuletzt zu warten und dann die Beschäftigten auf die Straße zu setzen“, so Yvonne Sotorrios, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Lörrach. Die harte Entscheidung könne nur noch mit den Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen zwischen Betriebsrat und Würth etwas abgefedert werden.

Die Parteien

Mit Bestürzung habe die SPD-Fraktion im Gemeinderat die Nachricht zur Kenntnis genommen, teilt diese mit. Nach Magnetic Autocontrol und Faller Packaging falle nun der dritte Betrieb in Schopfheim weg – und damit Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen. Das sei bitter vor allem für die betroffenen Arbeitnehmer und deren Familien. Für den SPD-Kommunalpolitiker Thomas Gsell ist deshalb klar, dass auch die Stadt eine große Verantwortung trage, wenn es um die künftige Nutzung des Areals gehe. Dort sollte, so Gsell, nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die Wirtschaftsförderin aktiv werden, die im November ihren Dienst aufnimmt. Man müsse nun alle Register ziehen, um eine schnellstmögliche Anschlussnutzung des Areals zu unterstützen. Es sei wünschenswert, dass die Firma Würth dabei kooperiere.

Bedauern herrsche auch in der AfD-Kreistagsfraktion, so die Partei in einer Pressemitteilung. Darin nennt sie die Entscheidungen der Ampelregierung als wahre Ursache für die Schließung. Reinhold Würth, zu dessen Gruppe auch Würth Elektronik gehört, hatte sich wiederholt gegen die AfD positioniert.