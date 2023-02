Schopfheim Wurstige Premiere beim Heringessen

Nachdem sich die Anwesenden mit Heringen gestärkt hatten, sprach der neue Oberzunftmeister Frank Pfeiffer mit Stolz davon, mit einem Team aus allerlei Neulingen – sich selbst eingeschlossen – eine tolle Fasnacht abgewickelt zu haben – harmonisch, mit schöner Stimmung und ohne unschöne Vorfälle. Tausende von Zuschauern bei der Straßenfasnacht, gut angenommene Saalfasnachtsevents wie die Zunftabende, Lumpenbälle und der wiederbelebte Glunki-Ball im Stadthallen-Foyer waren Argumente für einen sehr zufriedenen Blick zurück. Auch Statthalter Michi vom Eiemer See und Kinder-Statthalter Carlo vo de Kranz-Kurve hätten tolle Jobs gemacht. Die letzten gut vier Monate hätten tolle Erlebnisse gebracht, bestätigte anschließend der Statthalter. „Ich bii als Eiemer do unte in de Stadt beschtens ufgno worde un ha au nur Positives vernoh“.

Dann bat Bürgermeister Dirk Harscher zur Schlüsselrückgabe. Bevor er das gute Teil entgegen nahm, sprach er von einer begeisternden Kampagne und dankte den Narrenzunft- Verantwortlichen ebenso wie den Aktiven in den zwölf Zinken und den Musiken dafür, die fasnächtliche Tradition hochzuhalten und nach zwei sehr schwierigen Jahren voll durchgestartet zu sein.