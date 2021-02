Schopfheim Zahl der Eheschließungen gesunken

Im vergangenen Jahr sei das Standesamt dann kulant mit Heiratswilligen umgegangen, die die Eheschließung zunächst wegen Corona absagten beziehungsweise die abwarteten, dann aber doch heiraten wollten, als klar wurde, dass die Pandemie nicht in wenigen Monaten vorbei sein, sondern länger dauern würde.

Dann sei die Anmeldung ohne Gebühr nachgeholt worden, so dass die Paare gegen Jahresende noch den Ringtausch vornehmen konnten. Eine erneute Anmeldegebühr sei in solchen Fällen nicht erhoben worden.

Die rückläufige Zahl der Eheschließungen sei zwar 2020 nicht extrem gewesen – der Durchschnitt beträgt rund 120 pro Jahr –, „aber man merkt es“, sagt Fabienne Haumesser.

Was die Sterbefälle angeht, so wurden 2019 im Standesamtsbezirk 255 verzeichnet, 2020 waren es 252. Dass im Corona-Jahr 2020 nicht mehr Sterbefälle registriert wurden, liegt indes daran, dass schwer erkrankte Patienten woanders als in Schopfheim sterben, zum Beispiel in dem Krankenhaus, in das sie eingeliefert wurden, etwa in Lörrach.

Diese Sterbefälle werden dann vom Standesamt Lörrach beurkundet und gehen nicht in die Statistik des Standesamts Mittleres Wiesental ein, obwohl die Verstorbenen in dessen Einzugsbereich wohnten.

Das Standesamt verzeichnet auch die Kirchenaustritte. Davon gab es im vergangenen Jahr weniger als im Jahr zuvor: Wurden 2019 290 Kirchenaustritte gezählt, waren es 2020 lediglich 204.

Auch Hausgeburten gibt es noch. 2019 wurden zwei gezählt, 2020 kamen drei Babys im Zuständigkeitsbereich des Standesamts Mittleres Wiesental auf die Welt, zwei Jungen und ein Mädchen. Zwei Geburten waren in Schopfheim und eine in Hasel.