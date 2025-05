Schopfheim: Zahl der Wohnungslosen steigt

Nicht nur eines, sondern meistens viele Probleme

Das Risiko, die eigenen vier Wände zu verlieren, steigt von Jahr zu Jahr. Alleine im vergangenen Jahr drohte der Wohnungsverlust in Schopfheim in 39 Fällen, nach 32 im Jahr zuvor. In 24 Fällen konnte die Beratungsstelle im Rathaus den drohenden Verlust der Wohnung verhindern. Der „klassische Fall“ seiner Klientel seien Mietschulden, berichtete Stefan Heinz.

Aber hinter den Mietschulden verbirgt sich ein ganzer Strauß von Ursachen. Das beginnt bei steigenden Mietkosten, die die Betroffenen nicht mehr aufbringen können. Sie gehen aber auch einher mit dem Verlust der Arbeitsstelle oder Trennung. Sie werden begleitet von Suchtverhalten, psychischen Auffälligkeiten oder auch Verwahrlosung.